СБУ имеет важный результат в Одесской области: Зеленский обратился к украинцам
Владимир Зеленский вечером 31 мая традиционно обратился к украинцам. Президент рассказал, что побывал в Одесской области с рабочей поездкой.
Детали поездки Зеленского в Одесскую область
Президент рассказал, что посетил в госпитале раненых героев. Украинский лидер поблагодарил их за защиту региона, а также – всей Украины. Также Зеленский вручил воинам государственные награды.
Важно Зеленский провел в Одессе выездную ставку: заслушал важные доклады Буданова и Малюка
Очень важные результаты в Одесской области у Службы безопасности Украины в противодействии российским диверсантам. Был доклад генерала Москалева о ситуации в районах ответственности ОВСУ "Одесса". Подробно разобрали, как усилить оборону,
– говорится в сообщении.
Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео
Кроме того, во время совещания обсудили:
- экономические вопросы;
- рабочие места;
- социальное обеспечение.
Президент провел выездное заседание Ставки
Украинский лидер также рассказал, что провел выездное заседание Ставки.
"Специальное внимание – нашему зерновому коридору, безопасности в Черном море.
"Мир знает, какую фундаментальную роль наш морской зерновой экспорт играет для продовольственной безопасности", – подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что безопасность в Черном море – глобально важный фактор безопасности.Важно! Также Зеленский поблагодарил США за новый оборонный пакет для ВСУ. Украинский лидер подчеркнул: это очень важно сейчас.