СБУ имеет важный результат в Одесской области: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 31 мая традиционно обратился к украинцам. Президент рассказал, что побывал в Одесской области с рабочей поездкой.

Детали поездки Зеленского в Одесскую область

Президент рассказал, что посетил в госпитале раненых героев. Украинский лидер поблагодарил их за защиту региона, а также – всей Украины. Также Зеленский вручил воинам государственные награды.

Важно Зеленский провел в Одессе выездную ставку: заслушал важные доклады Буданова и Малюка

Очень важные результаты в Одесской области у Службы безопасности Украины в противодействии российским диверсантам. Был доклад генерала Москалева о ситуации в районах ответственности ОВСУ "Одесса". Подробно разобрали, как усилить оборону,

– говорится в сообщении.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Кроме того, во время совещания обсудили:

экономические вопросы;

рабочие места;

социальное обеспечение.

Президент провел выездное заседание Ставки

Украинский лидер также рассказал, что провел выездное заседание Ставки.

"Специальное внимание – нашему зерновому коридору, безопасности в Черном море.

"Мир знает, какую фундаментальную роль наш морской зерновой экспорт играет для продовольственной безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что безопасность в Черном море – глобально важный фактор безопасности.

Также Зеленский поблагодарил США за новый оборонный пакет для ВСУ. Украинский лидер подчеркнул: это очень важно сейчас.