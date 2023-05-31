Деталі поїздки Зеленського в Одеську область

Президент розповів, що відвідав у шпиталі поранених героїв. Український лідер подякував їм за захист регіону, а також – усієї України. Також Зеленський вручив воїнам державні нагороди.

Важливо Зеленський провів в Одесі виїзну ставку: заслухав важливі доповіді Буданова і Малюка

Зеленський розповів, що, перебуваючи в Одесі, провів спеціальну й тривалу нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в регіоні. Присутніми були керівники області, військові та правоохоронці. Президент наголосив, що одеська область – пріоритетна з усіх поглядів. Саме вона є однією з основ безпеки всього нашого Півдня, а отже, й усієї держави.

Дуже важливі результати є на Одещині в Служби безпеки України у протидії російським диверсантам.

Була доповідь генерала Москальова щодо ситуації в районах відповідальності ОСУВ "Одеса". Детально розібрали, як посилити оборону,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео