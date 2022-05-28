СБУ инициировала арест активов "Роснефти" в Украине

Служба безопасности Украины продолжает ломать планы врага и задерживать его муртадов. Кроме того, на ведение экономической деятельности на территории Украины

Служба безопасности Украины активно противодействует российским оккупантам и их муртадам на нашей территории. Правоохранители рассказали об успешных результатах своих спецопераций.

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Арест активов "Роснефти" и другие спецоперации

Как сообщили в СБУ, при их содействии удалось заблокировать деятельность энергокомпании, которая являлась частью российской группы "Роснефть". На ее активы в 20 миллионов гривен наложили арест, а действие всех лицензий было приостановлено.

На Харьковщине центр вражеской агентуры действовал под видом организации "казаков". СБУ удалось ликвидировать это российское гнездо.

В Черниговской области удалось обнаружить целую сеть боевых убежищ, которые оккупанты обустроили во время бегства. Все оружие правоохранители передали воинам ВСУ.

Жителя Бучи, во время оккупации решившего сотрудничать с рашистами, задержали в Кировоградской области. Теперь ему предстоит ответить за свое решение. Директор Старобельского райцентра занятости в Луганской области также решил подыграть российским оккупантам, ему объявлено подозрение.

Очередной приговор российскому агенту объявили в Закарпатье. Теперь мужчина, передавший россиянам данные об ВСУ в Харькове, будет сидеть за решеткой 15 лет.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

На временно оккупированных территориях россияне издеваются над мирным населением, нарушая все правила ведения войны и международные законы. Рашисты пытают людей, случаи изнасилования стали массовыми, а всех, кто не хочет принимать "русский мир", россияне уничтожают. Владимир Зеленский предположил, что россияне действуют "по учебникам нацистов".

Приграничные районы Сумщины снова оказались под огнем российских оккупантов, враг гнал по Украине из минометов. К счастью, потерь в результате обстрелов нет , также россиянам не удалось повредить технику.

В Донецкой ОВА подчеркнули, что слухи о том, что исчезнет электроснабжение – неправда. Кое-где сеть повреждают российские снаряды, но ее быстро чинят . Также всех мирных жителей призывают эвакуироваться и не подвергать свою жизнь опасности.

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