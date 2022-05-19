СБУ ликвидировала масштабную схему хищения помощи для украинских защитников

Мошенники пытались незаконно продать более 1 тысячи бронежилетов. Их стоимость составляет свыше 12 миллионов гривен.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины. Отметили, что средства защиты изготовила одна из общественных организаций.

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"Через Черкасскую военную администрацию их должны были передать на нужды обороны. Впрочем, вместо бесплатной передачи украинским защитникам причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов", – сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

На каком этапе следствие

Часть такой продукции изъяли у одной из торговых сетей. Бронежилеты будут переданы для Вооруженных Сил Украины.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия, чтобы найти оставшиеся бронежилеты. Также правоохранители ищут всех лиц, причастных к преступной схеме, и устанавливают обстоятельства инцидента.

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В Черкасской ОВА открестились от продажи бронежилетов

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец заявил, что ведомство не имеет никакого отношения к коммерческой реализации бронежилетов. Он рассказал, что администрация двумя партиями получила в марте и апреле гуманитарную помощь от общественной организации. Однако речь не о бронежилете, а о тысяче тканевых чехлов для плитоносок.

Их передали в соответствии с договорами ответственного хранения на одно из коммерческих предприятий Черкасс. Это предприятие, согласно заключенным договорам, должно было изготовить бронеплиты для этих чехлов из специального металла, предоставленного ОВА,

– написал Табурец.

Он добавил, что готовые средства защиты, которые предоставляет предприятие, передали в подразделения ВСУ. В ОВА, подчеркнул Табурец, все подтверждено соответствующими актами.

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