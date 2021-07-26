СБУ ликвидировала мощную пророссийскую ботоферму на Прикарпатье

На Прикарпатье правоохранители обнаружили мощную ботоферму, которую создали для заказчиков из России. Фейки были нужны для распространения ложной информации и "накрутки" предпочтений.

Привлечь 12 тысяч SIM-карт

Организовал ботоферму житель Прикарпатья. Известно, что он является специалистом по информационным и телекоммуникационным технологиям.

Важно В Украине разоблачили масштабную агентурную сеть российской ФСБ

С начала 2021 года злоумышленник использовал для регистрации фейковых профилей почти 12 тысяч SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.

Ботоферма работала в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках, а заказчиками "услуг" преимущественно были клиенты из России.



Злоумышленник привлек около 12 тысяч SIM-карт

"Мощности" использовали, когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном, это "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах,

– рассказали в СБУ.

Все расчеты злоумышленники вели в рублях.

Правоохранители провели обыски

Следственные действия провели дома у организатора ботофермы. Правоохранители изъяли:

SIM-шлюзы,

компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование,

почти 3 тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.



Правоохранители провели следственные действия дома у злоумышленника

Сейчас продолжаются следственные действия. После их завершения жителю Прикарпатья объявят о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров.