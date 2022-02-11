СБУ ликвидировала схрон пророссийских боевиков
Источник:телеграм СБУ
В Луганской области работники Службы безопасности Украины нашли скрытый арсенал с боеприпасами боевиков. В тайнике нашли более 70 ручных гранат РГД-5.
Сотрудники СБУ ликвидировали тайник найденных боеприпасов. Их нашли в полуразрушенном здании в нескольких километрах от государственной границы.
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СБУ нашла боеприпасы боевиков
Во время осмотра в Луганской области правоохранители нашли тайник с боеприпасами боевиков. По предварительным данным, ее обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков.
СБУ нашла боеприпасы боевиков в Луганской области / Фото СБУ
Эта группа была ликвидирована еще в 2018 году. Она имеет отношение к серии взрывов на территории региона. В СБУ также напомнили, что в ее состав входил взрывотехник из России.
В тайнике нашли более 70 ручных гранат РГД-5 / Фото СБУ
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- Кроме того, в Кремле публично обсуждают военную "помощь" своим наемникам на Донбассе.