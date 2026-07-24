Преодолели 1350 километров: дроны СБУ снова ударили по топливной и военной инфраструктуре России

В ночь на 24 июля СБУ нанесла новые успешные удары по НПЗ, нефтеперекачивающим станциям и РЛС на территории России и временно оккупированного Крыма. Беспилотники за одну ночь синхронно избивали сразу по нескольким регионам, разным типам целей и на разной глубине, что усложнило работу ПВО врага.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Какие объекты были поражены в России?

От ударов украинских дронов, в частности, пострадала линейно-производственная диспетчерская станция "Субханкулово" в Республике Башкортостан. Расстояние от Украины – 1350 километров.

В результате удара горит резервуарный парк.

Взрывы в России: смотрите видео

Также загорелся мини-НПЗ "Новоспасский" в Ульяновской области в 900 километрах. В резервуарном парке также возник пожар.

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Под прицелом оказался еще один мини-НПЗ – "1-й завод" в Калужской области.

Дроны СБУ не обошли стороной радиолокационную станцию дальнего радиуса действия "Небо-У" на военном аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму, а также резервуар с горюче-смазочными материалами на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Взрывы в России: смотрите видео

Взрывы в России: смотрите видео

Напомним, что Силы обороны Украины в ночь на 24 июля также нанесли удар по одному из важных военных предприятий в российском Кирове. Оно поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники оккупантов, которая, в частности, применяется при массированных ударах по Украине. Речь идет о заводе "Авиатек".