СБУ подтвердила наличие у судьи КХС Львова российского гражданства

У главы Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины судьи Богдана Львова есть гражданство России. Это подтвердила Служба безопасности Украины.

СБУ по результатам проверки установила, что у Львова есть гражданство России с 2012 года. Гражданство было продлено, ведь его паспорт с 1999 года утратил силу.

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У Львова также российский налоговый номер

"СБУ проинформировала Верховный Суд, что по результатам проверки установлено, что Львов Богдан Юрьевич получил паспорт гражданина Российской Федерации № 4512799636 от 17.10.2012, который продлен Львовым Б.Ю. вместо утратившего силу паспорта гражданина Российской Федерации № 4598589687 от 22.07.999", – говорится в официальном сообщении спецслужбы.

Кроме того, судья Львов имеет налоговый номер РФ 774319527956, который содержится в реестре сделок по недвижимому имуществу в России относительно квартиры в Москве по адресу ул. Ленинградское шоссе, 88.

Указанное свидетельствует о наличии у судьи Львова Б.Ю. гражданства Российской Федерации по данным приведенных реестров РФ,

– отметили в СБУ.

Проверка судьи продолжается, и результаты обещают сообщить позднее.

В Верховном Суде сообщили, что 3 октября в 12:00 началось собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, которое будет рассматривать увольнение судьи Львова с должности главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

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