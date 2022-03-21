СБУ назвала телеграм-каналы, являющиеся частью психологической войны России

Служба безопасности Украины опубликовала список телеграм-каналов, продвигающих российские пропаганды и дезинформирующих украинцев.

В ведомстве отметили, что помимо распространения пророссийских нарративов в украинском информпространстве эти телеграм-каналы публикуют фейки, откровенные провокации и видео с мест обстрелов наших городов российскими ракетами.

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СБУ неоднократно предупреждала граждан, что все эти ресурсы координируются спецслужбами РФ,

– говорится в сообщении.

Список вражеских телеграм-каналов

"Легитимный"; "Резидент"; "Шептун"; "Картель"; "Сплетница"; "Черный квартал"; "Политический расклад"; "Нетипичное Запорожье"; "Тремпель Харьков"; "Одесский фраер"; "Днепр live"; "Николаев Live"; "Херсон Live".

В СБУ подчеркнули, что их материалы являются частью психологических и информационных спецопераций, осуществляемых РФ.

"Итак, в очередной раз призываем вас не доверять этим и другим пропагандистским ресурсам, не распространять их публикации и не способствовать врагу. Доверяйте проверенным и официальным источникам информации", – сообщили в Службе безопасности.

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