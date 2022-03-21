СБУ назвала телеграм-каналы, являющиеся частью психологической войны России
Источник:Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины опубликовала список телеграм-каналов, продвигающих российские пропаганды и дезинформирующих украинцев.
В ведомстве отметили, что помимо распространения пророссийских нарративов в украинском информпространстве эти телеграм-каналы публикуют фейки, откровенные провокации и видео с мест обстрелов наших городов российскими ракетами.
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СБУ неоднократно предупреждала граждан, что все эти ресурсы координируются спецслужбами РФ,
– говорится в сообщении.
Список вражеских телеграм-каналов
- "Легитимный";
- "Резидент";
- "Шептун";
- "Картель";
- "Сплетница";
- "Черный квартал";
- "Политический расклад";
- "Нетипичное Запорожье";
- "Тремпель Харьков";
- "Одесский фраер";
- "Днепр live";
- "Николаев Live";
- "Херсон Live".
В СБУ подчеркнули, что их материалы являются частью психологических и информационных спецопераций, осуществляемых РФ.
"Итак, в очередной раз призываем вас не доверять этим и другим пропагандистским ресурсам, не распространять их публикации и не способствовать врагу. Доверяйте проверенным и официальным источникам информации", – сообщили в Службе безопасности.
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