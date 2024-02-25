Глава СБУ рассказал, как молодые люди пытались уничтожить Patriot по заказу ФСБ

Василий Малюк рассказал о контрразведке во время полномасштабной войны России против Украины. Сотрудники СБУ разоблачили почти полсотни агентурных сетей Кремля.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в Украине разоблачили 47 агентурных сетей в 2023 году. Об этом он сказал на форуме “Украина. Год 2024”.

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Малыш рассказал о достижениях СБУ

Малюк отметил, что члены этих агентурных сетей были задержаны. Всего с начала полномасштабной агрессии со стороны России в Украине задержали более 2 000 государственных изменников и более 5 000 коллаборантов.

47 агентурных сетей. Для вашего понимания это, знаете, можно сказать, настоящие гадюшники на теле матери Украины. Это негодяи, которые работали на врага,

– подчеркнул глава СБУ.

По его словам, украинские спецслужбы сегодня выцеливают не единоличных государственных предателей, а используют сложный опыт, полученный ими в борьбе с организованной преступностью.

Малюк привел пример с группой молодчиков, которая состояла из 3 жителей Черниговщины и Киевщины. По словам главы СБУ, эти люди готовили огневое поражение системы ПВО Patriot. Служба безопасности Украины задержала молодчиков перед выполнением ими этих задач, когда предатели уже монтировали дроны-камикадзе. Перед этим молодые люди прошли соответствующие курсы операторов БПЛА, согласно заданию ФСБ.

Также Малюк рассказал о разоблачении агентурной сети "Серб" в Днепре. СБУ долгое время документировала их деятельность, а затем задержала 8 человек. Все эти люди работали на ГРУ ГШ, собирая большое количество информации и передавая ее России. Кроме того, предатели организовывали ракетные обстрелы. Малыш напомнил о попадании российской ракеты в жилой дом в Днепре. По его словам, это тоже была работа агентурной сети "Серб". Сегодня участники этой группы дают обличительные показания.

Какая судьба постигла других предателей