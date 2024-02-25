Глава СБУ рассказал, как молодые люди пытались уничтожить Patriot по заказу ФСБ
Василий Малюк рассказал о контрразведке во время полномасштабной войны России против Украины. Сотрудники СБУ разоблачили почти полсотни агентурных сетей Кремля.
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в Украине разоблачили 47 агентурных сетей в 2023 году. Об этом он сказал на форуме “Украина. Год 2024”.
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Малыш рассказал о достижениях СБУ
Малюк отметил, что члены этих агентурных сетей были задержаны. Всего с начала полномасштабной агрессии со стороны России в Украине задержали более 2 000 государственных изменников и более 5 000 коллаборантов.
47 агентурных сетей. Для вашего понимания это, знаете, можно сказать, настоящие гадюшники на теле матери Украины. Это негодяи, которые работали на врага,
– подчеркнул глава СБУ.
По его словам, украинские спецслужбы сегодня выцеливают не единоличных государственных предателей, а используют сложный опыт, полученный ими в борьбе с организованной преступностью.
Малюк привел пример с группой молодчиков, которая состояла из 3 жителей Черниговщины и Киевщины. По словам главы СБУ, эти люди готовили огневое поражение системы ПВО Patriot. Служба безопасности Украины задержала молодчиков перед выполнением ими этих задач, когда предатели уже монтировали дроны-камикадзе. Перед этим молодые люди прошли соответствующие курсы операторов БПЛА, согласно заданию ФСБ.
Также Малюк рассказал о разоблачении агентурной сети "Серб" в Днепре. СБУ долгое время документировала их деятельность, а затем задержала 8 человек. Все эти люди работали на ГРУ ГШ, собирая большое количество информации и передавая ее России. Кроме того, предатели организовывали ракетные обстрелы. Малыш напомнил о попадании российской ракеты в жилой дом в Днепре. По его словам, это тоже была работа агентурной сети "Серб". Сегодня участники этой группы дают обличительные показания.
Какая судьба постигла других предателей
- Служба безопасности недавно задержала инженера-конструктора стратегического предприятия "Укроборонпрома" в Николаеве. Он пытался передать россиянам и иранцам украинские разработки в сфере военного кораблестроения.
- Ранее сотрудники СБУ задержали во Львове коллаборанта. Этот предатель помогал россиянам похищать и пытать украинцев на временно оккупированной части Запорожской области.