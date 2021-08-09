СБУ не передала НАБУ записи Медведчука, – Сытник

9 августа 2021 , 14:45
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Источник:

24 канал

Служба безопасности Украины до сих пор не передала Национальному антикоррупционному бюро записи разговоров по делу Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. Сейчас политик находится под домашним арестом.

Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник во время брифинга. Он отметил, что Бюро обращалось в СБУ с просьбой передать аудиозаписи телефонных переговоров.

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Детективы должны были изучить записи

По словам Сытника, детективы должны были изучить телефонные разговоры в рамках расследования дела о "трубе Медведчука". Речь идет о нефтепроводе "Самара – Западное направление".

Впрочем, в НАБУ до сих пор не получили соответствующие записи от коллег из СБУ.

Увы, нет, но я надеюсь, что мы их еще когда-нибудь получим,
– заявил Сытник.

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Дело Медведчука: коротко

  • Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрения Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку.
  • Уже 13 мая суд избрал нардепу меру пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Впоследствии его продолжили.
Автор: Тетяна Кійовська