Про це заявив глава НАБУ Артем Ситник під час брифінгу. Він зазначив, що Бюро зверталося до СБУ з проханням передати аудіозаписи телефонних переговорів.
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Детективи мали вивчити записи
За словами Ситника, детективи мали вивчити телефонні розмови у рамках розслідування справи про "трубу Медведчука". Мовиться про нафтопровід "Самара – Західний напрям".
Втім, у НАБУ досі не отримали відповідні записи від колег з СБУ.
На жаль, ні, але я сподіваюся, що ми їх ще колись отримаємо,
– заявив Ситник.
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Справа Медведчука: коротко
- Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозри Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку.
- Вже 13 травня суд обрав нардепу запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Згодом його продовжили.