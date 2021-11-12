СБУ не впустила в украинское небо самолет Козака, который летел в Россию
Источник:СБУ
Самолет Тараса Козака, который находится под санкциями, летел из Европы в Россию. СБУ и "Украэрорух" заблокировали его движение над украинской территорией.
В СБУ сообщили, что речь идет о народном депутате, который находится под санкциями и является подозреваемым в госизмене. Источники 24 канала информируют, что воздушное судно принадлежит именно Козаку.
Ранее СНБО ввел санкции против компаний, на которые зарегистрированы самолеты Медведчука и Козака
Самолету сменили бортовой номер
В СБУ сообщили, что злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Ради этого сменили бортовой номер одного из 5 подсанкционных самолетов: с Т7BRG на T7GIV.
Уже с новым бортовым номером судно 10 ноября пыталось пересечь воздушное пространство Украины – на пути в Россию из одной из стран Евросоюза. СБУ вместе с "Украэрорухом" запретило транзит бизнес-джету.
СНБО ввел санкции против этих самолетов в начале года
В начале 2021 года именно по представлению СБУ СНБО ввел санкции в отношении оператора воздушных судов JET4U и компаний-владельцев бизнес-джетов. Ими пророссийские украинские политики летали в Россию.Обратите внимание! На заседании Совета нацбезопасности и обороны 10 ноября приняли решение ввести санкции против компаний, на которые зарегистрированы три самолета Тараса Козака и Виктора Медведчука.
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Что известно о санкциях против Тараса Козака:
- Санкции против ближайшего соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его телеканалов ввели в феврале 2021 года.
- Срок действия санкций – 5 лет.
- В мае Козаку и Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
- На территории Украины Козака нет. В июне появилась информация, что он арендовал имение на территории Беларуси.