СБУ не впустила в украинское небо самолет Козака, который летел в Россию

Самолет Тараса Козака, который находится под санкциями, летел из Европы в Россию. СБУ и "Украэрорух" заблокировали его движение над украинской территорией.

В СБУ сообщили, что речь идет о народном депутате, который находится под санкциями и является подозреваемым в госизмене. Источники 24 канала информируют, что воздушное судно принадлежит именно Козаку.

Ранее СНБО ввел санкции против компаний, на которые зарегистрированы самолеты Медведчука и Козака

Самолету сменили бортовой номер

В СБУ сообщили, что злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Ради этого сменили бортовой номер одного из 5 подсанкционных самолетов: с Т7BRG на T7GIV.

Уже с новым бортовым номером судно 10 ноября пыталось пересечь воздушное пространство Украины – на пути в Россию из одной из стран Евросоюза. СБУ вместе с "Украэрорухом" запретило транзит бизнес-джету.

СНБО ввел санкции против этих самолетов в начале года

В начале 2021 года именно по представлению СБУ СНБО ввел санкции в отношении оператора воздушных судов JET4U и компаний-владельцев бизнес-джетов. Ими пророссийские украинские политики летали в Россию.

На заседании Совета нацбезопасности и обороны 10 ноября приняли решение ввести санкции против компаний, на которые зарегистрированы три самолета Тараса Козака и Виктора Медведчука.

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Что известно о санкциях против Тараса Козака: