СБУ обезвредила агентурную сеть России, которая должна была обеспечить проникновение ДРГ в Николаев

Служба безопасности Украины обезвредила разветвленную агентурную сеть России, в планах которой было обеспечить проникновение в Николаев вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Членами агентурной сети были местные

Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал о деталях этой многоэтапной спецоперации. По его словам, члены разоблаченной сети не только занимались подготовкой проникновения вражеских ВРГ в Николаев, но и собирали разведданные.

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Сотрудники СБУ установили, что агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством российского генерала. В ее сеть входило 5 местных жителей. В частности, среди них были и бывшие украинские военнослужащие. Женщин привлекли для дополнительной конспирации, ведь они якобы не должны вызывать подозрения.

По указаниям своего куратора агенты собирали информацию относительно общественно-политической ситуации в регионе, последствий вражеских ракетных ударов по Николаеву и позиций украинских подразделений. Эти секретные данные они выпытывали у действующих военнослужащих под видом дружеской беседы.

После выполнения заданий некоторых агентов сети должны были эвакуировать во временно оккупированный Крым, а другим – обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевщины.

Активные участники вражеской группы были задержаны в Николаеве. Совершили и обыски мест, где они проживали. Там обнаружили средства связи, флеш-накопители с доказательствами подрывной деятельности и выделенные на обеспечение деятельности ДРГ оккупантов деньги.

Артем Дехтяренко о спецоперации: смотрите видео



Задержанным уже сообщили о подозрении в совершении преступлений по статье 111 УК Украины. Речь идет о государственной измене.

Сейчас им избирают меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, СБУ предпринимает неотложные меры для установления местопребывания, задержания и привлечения к ответственности и других лиц, причастных к деятельности российской агентурной группы.

Последние новости из Николаева

16 мая враг снова обстрелял Николаев из реактивных систем залпового огня. Под удар попал центральный район города. Повреждены остановки общественного транспорта, несколько магазинов, торговый центр, газопровод и автомобили.

Многие кластерные бомбы не сдетонировали сразу. Ликвидацией последствий занимались специалисты ГСЧС.

Ранее россияне запустили ракету по Ингульскому району Николаева. Из-за этого начался пожар в мебельном магазине и сгорел автомобиль. Кроме того, повредились окна жилых домов и газопровод низкого давления.

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