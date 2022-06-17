СБУ обезвредила обширную сеть российской агентуры, которую координировал советник Аксенова

Служба безопасности Украины обезвредила разветвленную агентурную сеть ФСБ России, которую координировал советник подконтрольного Кремлю главы временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Об успешной масштабной спецоперации сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко. Вражеская агентура действовала во многих украинских городах.

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Агенты врага координировали обстрелы украинских городов

В Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях задержали 19 агентов врага,

– говорится в сообщении СБУ.

Чем занималась вражеская агентура:

Агенты корректировали ракетные обстрелы украинских городов и разведывали позиции подразделений ВСУ, а также собирали информацию о местах содержания российских пленных.

Кроме того, они занимались подбором данных об участниках национального сопротивления, подпольно противодействующих захватчикам на временно оккупированных территориях юга Украины.

Руководил преступной группой советник Аксенова

В ходе расследования СБУ установила, что вражеской группой руководил агент ФСБ в Херсонской области. Полученные от информаторов разведданные он передал представителям российских спецслужб, среди которых советник "председателя Крыма" Аксенова.

Установлено, что агентурная сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками ФСБ для разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. В состав группы входили жители разных регионов. Передачу информации осуществляли через "связные", которые находились на временно оккупированной территории Херсонской области. Для коммуникации использовали закрытые телеграмм-каналы,

– добавили в СБУ.

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Среди переданных оккупантам сведений были электронные карты с локациями мест массового пребывания людей, объектов критической инфраструктуры и украинских военных подразделений.

У агентов изъяли российские паспорта, российскую символику, оружие / Фото СБУ

Правоохранители провели более 30 обысков по местам нахождения вражеской агентуры и обнаружили оружие, компьютерную технику и средства связи с поличным, прокремлевские агитационные материалы.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Предварительно российские агенты были задержаны в Донецкой области и Днепропетровской области, они планировали ракетный обстрел Днепра.

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