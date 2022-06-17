Про успішну масштабну спецоперацію повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко. Ворожа агентура діяла в багатьох українських містах.

Увага Росія вже стратегічно програла війну проти України, – голова штабу оборони Британії

Агенти ворога координували обстріли українських міст

У Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях затримали 19 агентів ворога,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Чим займалась ворожа агентура:

Агенти коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, а також збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених.

Крім того, вони займалися підбором даних про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Керував злочинною групою радник Аксьонова

У ході розслідування СБУ встановила, що ворожою групою керував агент ФСБ на Херсонщині. Одержані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких – радник "голови Криму" Аксьонова.

Встановлено, що агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. До складу групи входили мешканці з різних регіонів. Передачу інформації здійснювали через "зв'язкових", які знаходились на тимчасово окупованій території Херсонської області. Для комунікації використовували закриті телеграм-канали,

– додали в СБУ.

СБУ зібрала чимало доказів: яке порання понесуть злочинці

Серед переданих окупантам відомостей були електронні карти з локаціями місць масового перебування людей, об'єктів критичної інфраструктури та українських військових підрозділів.

У агентів вилучили російські паспорта, російську символіку, зброю / Фото СБУ

Правоохоронці провели понад 30 обшуків за місцями перебування ворожої агентури та виявили зброю, комп’ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами злочинів, прокремлівські агітаційні матеріали.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Попередньо російських агентів затримали у Донецькій області і Дніпропетровській області, вони планували ракетний обстріл Дніпра.

Більше про це – СБУ майстерно знешкодила російську агентуру: дивіться відео