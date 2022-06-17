Про успішну масштабну спецоперацію повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко. Ворожа агентура діяла в багатьох українських містах.
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Агенти ворога координували обстріли українських міст
У Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях затримали 19 агентів ворога,
– йдеться у повідомленні СБУ.
Чим займалась ворожа агентура:
- Агенти коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, а також збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених.
- Крім того, вони займалися підбором даних про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня України.
Керував злочинною групою радник Аксьонова
У ході розслідування СБУ встановила, що ворожою групою керував агент ФСБ на Херсонщині. Одержані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких – радник "голови Криму" Аксьонова.
Встановлено, що агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. До складу групи входили мешканці з різних регіонів. Передачу інформації здійснювали через "зв'язкових", які знаходились на тимчасово окупованій території Херсонської області. Для комунікації використовували закриті телеграм-канали,
– додали в СБУ.
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Серед переданих окупантам відомостей були електронні карти з локаціями місць масового перебування людей, об'єктів критичної інфраструктури та українських військових підрозділів.
У агентів вилучили російські паспорта, російську символіку, зброю / Фото СБУ
Правоохоронці провели понад 30 обшуків за місцями перебування ворожої агентури та виявили зброю, комп’ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами злочинів, прокремлівські агітаційні матеріали.
Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Попередньо російських агентів затримали у Донецькій області і Дніпропетровській області, вони планували ракетний обстріл Дніпра.
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