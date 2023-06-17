Запустил российское телевидение в Херсонской области: СБУ объявила подозрение приспешнику Пригожина

СБУ объявила о подозрении Александру Малькевичу. Он после оккупации части Херсонщины запустил там российское пропагандистское телевидение "Таврия". На нем россияне призывали к незаконному референдуму.

Политтехнолог Малькевич, ответственный за открытие пропагандистского канала "Таврия" на временно оккупированных территориях, после освобождения Херсона вместе с оборудованием и российскими военными скрылся на левом берегу Днепра. За преступления оккупанту грозит до 12 лет тюрьмы.

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Пропагандист организовал российский канал в Херсонской области

Служба безопасности уже собрала доказательную базу для организаторов российского телевидения "Таврия" в Херсонской области. Канал все еще действует на оккупированных территориях.

Александр Малькевич – генеральный директор канала "Санкт-Петербург", пропагандист и политтехнолог. 25 февраля 2022 года он заявил, что так называемая "спецоперация", которую Россия начала в Украине – это "денацификация и цели захватить страну нет". Позже на российском форуме заявил, что важно доносить до людей правду о "спецоперации" и ее целях.

В Херсоне телевидение Малькевич организовал в захваченном здании Общественного. В деятельности "ТРК Таврия" он получил полную поддержку и от коллаборанта Брикова, "министра информационной политики Херсонской области", и от местного гауляйтера Сальдо.

Малькевич призвал к "референдуму" в Херсонской области

Медийные проекты с российской пропагандой в разных странах мира Малькевич создавал при координации главаря группировки "Вагнер" Евгения Пригожина. Российский политтехнолог с 2018 года входит в его ближайшее окружение.

"Таврию" использовали в качестве регионального рупора Кремля в распространении фейковых новостей о ситуации на фронте, обстановке в Украине, а также для поддержки псевдореферендума о "присоединении" Херсонщины к России,

– сообщили в СБУ.

Руководителем "Таврии" оккупанты назначили Исмаила Абдулаева, пропагандиста так называемой "ДНР". Ранее он возглавлял прокремлевский канал "Оплот" в оккупированном Донецке. Но во время освобождения Херсона и Абдулаев, и Малькевич вместе с оккупантами сбежали на левый берег Днепра и продолжают пропагандистскую деятельность на оккупированных территориях.

СБУ сообщила им обоим о подозрении по статье о коллаборационной деятельности. После того, как правоохранители задержат пропагандистов, им грозит до 12 лет лишения свободы.

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