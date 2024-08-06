Пытался убить гражданского во время оккупации Киевщины: спецназовцу ГРУ сообщили о подозрении
Источник:СБУ
СБУ установила личность еще одного военного преступника. Речь идет о российском военнослужащем Александре Тамряне, причастном к пыткам гражданских во время оккупации части территории Киевской области.
Во время оккупации Козаровичей Тамрян был привлечен к проведению так называемых "зачисток", направленных на выявление участников движения сопротивления в регионе. Ему уже сообщили о подозрении.
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Тамрян пытался убить гражданского
Александр Тамрян – 24-летний военнослужащий 14-й отдельной бригады спецназа главного управления генштаба вооруженных сил России, известного как ГРУ. В начале полномасштабной войны участвовал в захвате поселка Козаровичи Вышгородского района.
Во время оккупации населенного пункта Тамрян был привлечен к проведению так называемых "зачисток", направленных на выявление участников движения сопротивления в регионе.
Так, в начале марта 2022 года, находясь на территории поселка, он вместе с другими военными России объезжал дома местных жителей.
Во время одного из таких "рейдов" Тамрян ворвался во двор 50-летнего мужчины и сбил его с ног прикладом автомата. Далее фигурант и еще четыре оккупанта продолжили бить потерпевшего ногами и прикладами,
– сообщили в СБУ.
Добавили, что таким образом Тамрян пытался получить от мужчины "признание" в сотрудничестве с Силами обороны. Однако не удалось.
Затем оккупанты оставили потерпевшего истекать кровью во дворе. Тамрян пригрозил ему, что сейчас вернется и убьет.
По данным следствия, потерпевшему удалось спрятаться и благодаря этому избежать физической расправы.
В результате избиения россияне сломали ему ребра, разбили голову, повредили грудную клетку, поясницу и ноги,
– рассказали в СБУ.
Отметили, что следователи Службы заочно сообщили Тамряну о подозрении по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, совершенное группой лиц". Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы наказать военного преступника.