Пытался убить гражданского во время оккупации Киевщины: спецназовцу ГРУ сообщили о подозрении

СБУ установила личность еще одного военного преступника. Речь идет о российском военнослужащем Александре Тамряне, причастном к пыткам гражданских во время оккупации части территории Киевской области.

Во время оккупации Козаровичей Тамрян был привлечен к проведению так называемых "зачисток", направленных на выявление участников движения сопротивления в регионе. Ему уже сообщили о подозрении.

Читайте также Причастен к массовым репрессиям в Херсонской области: СБУ объявила подозрение генералу Росгвардии

Тамрян пытался убить гражданского

Александр Тамрян – 24-летний военнослужащий 14-й отдельной бригады спецназа главного управления генштаба вооруженных сил России, известного как ГРУ. В начале полномасштабной войны участвовал в захвате поселка Козаровичи Вышгородского района.

Во время оккупации населенного пункта Тамрян был привлечен к проведению так называемых "зачисток", направленных на выявление участников движения сопротивления в регионе.

Спецназовцу ГРУ Тамряну сообщили о подозрении / Коллаж СБУ

Так, в начале марта 2022 года, находясь на территории поселка, он вместе с другими военными России объезжал дома местных жителей.

Во время одного из таких "рейдов" Тамрян ворвался во двор 50-летнего мужчины и сбил его с ног прикладом автомата. Далее фигурант и еще четыре оккупанта продолжили бить потерпевшего ногами и прикладами,

– сообщили в СБУ.

Добавили, что таким образом Тамрян пытался получить от мужчины "признание" в сотрудничестве с Силами обороны. Однако не удалось.

Затем оккупанты оставили потерпевшего истекать кровью во дворе. Тамрян пригрозил ему, что сейчас вернется и убьет.

По данным следствия, потерпевшему удалось спрятаться и благодаря этому избежать физической расправы.

В результате избиения россияне сломали ему ребра, разбили голову, повредили грудную клетку, поясницу и ноги,

– рассказали в СБУ.

Отметили, что следователи Службы заочно сообщили Тамряну о подозрении по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, совершенное группой лиц". Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы наказать военного преступника.