СБУ объявила подозрение в попытке захватить власть "главному антивакцинатору" Остапу Стахиву
Источник:СБУ
СБУ объявила подозрение в попытке захватить власть "главному антивакцинатору". По версии СМИ, речь идет об Остапе Стахиве.
Подозрение объявили 16 ноября. Перед этим Служба безопасности Украины провела обыски в его квартире во Львове.
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СБУ объявила подозрение лидеру "антивакцинаторов"
Лидеру так называемых "антивакцинаторов" и еще одному фигуранту производства, гражданину России, сообщено о подозрении по статье 109 Уголовного кодекса Украины (речь идет о действиях, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговоре о совершении таких действий, – 24 канал),
– сообщили в СБУ.
В ведомстве не назвали имена подозреваемых, однако, по источникам "УП", говорится об Остапе Стахиве и Михаиле Милостивом.
В Службе безопасности сообщили, что:
- заблокировали деструктивную деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве;
- злоумышленники призвали к насильственному изменению конституционного строя;
- по предварительной информации, их действия координировали российские кураторы.
Сообщили, что деятельность антиукраинской группировки прекратили сразу в нескольких регионах Украины.
СБУ разоблачила схему действия фигурантов
Ведомство получило "неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности". Отдельно:
- переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах;
- потом они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".
Во время санкционированных обысков изъяты доказательства, которые указывают на возможное финансирование их деятельности представителями России,
– сообщили в СБУ.
СБУ заблокировала антиукраинскую сеть, которую возглавлял "антивакцинатор" Остап Стахив / Фото СБУ
Мероприятия по разоблачению проводили во Львовской, Черниговской и Николаевской областях. Сейчас продолжаются следственные действия.
СБУ провела обыски в квартире Остапа Стахива
16 ноября сотрудники СБУ провели обыски в квартире львовского провокатора Остапа Стахива. К дому Стахива на улице Франко также пришли многие его единомышленники.
Предварительно известно, что обыски могут быть связаны с обращениями депутатов о деятельности Остапа Стахива. Народные избранники направили в СБУ заявления о привлечении его к ответственности за распространение фейков о вакцинации. Обращение 4 ноября направил депутат ЛГС от фракции "Голос" Игорь Шолтис. Впоследствии еще 4 депутата "Голоса" обратились в СБУ.
Они в обращении сообщили, что "на территории Львовской области субъектом жестких правонарушений является Остап Стахив, который производит и распространяет ложную информацию о COVID-19 и вакцинации, а также организует несанкционированные митинги на территории города Львова, которые нарушают карантинные ограничения и направлены на дестабилизацию безопасностной ситуации во Львовской территориальной общине".
Что известно об Остапе Стахиве и его деятельности
- 35-летний Остап Стахив известный во Львове провокатор и организатор проплаченных акций. Он в начале пандемии коронавируса публично заявлял, что болезни не существует.
- Он постоянно распространяет разнообразные фейки о вакцинации и так называемые "теории всемирного заговора". Также мужчина убеждает своих подписчиков, что "пандемия COVID-19 – это выдумка". Фейсбук и ютюб-страницы Стахива уже неоднократно блокировали.
- Известно, что во время карантина он неоднократно устраивал провокации в больницах и учебных заведениях Львова. Он называет себя руководителем незарегистрированной организации "Права людей" и собирает на ее счет деньги для своих акций.
- В начале ноября именно он был одним из организаторов пикета антивакцинаторов в Киеве.