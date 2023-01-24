Оправдывает преступления против украинцев: СБУ объявила подозрение пропагандистке Панченко
24 января 2023, 14:46Читати новину українською
Источник:СБУ
Бывшая ведущая каналов Медведчука Диана Панченко поддержала оккупацию Мариуполя. Долгое время с начала полномасштабного вторжения она находилась в Киеве.
В Службе безопасности Украины 24 января сообщили, что собрали исчерпывающее количество улик против Панченко. Она публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.
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"После начала полномасштабного вторжения бывшая телеведущая поддержала российских захватчиков и впоследствии уехала в временно оккупированный Донецк", – написали в СБУ.