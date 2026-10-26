Незаконно вывозил детей в Крым: СБУ объявила о подозрении Сальдо

СБУ сообщила о новом подозрении главе оккупационной администрации Херсонской области Владимиру Сальдо и двум его сообщникам. Они причастны к незаконному вывозу учащихся херсонского лицея в Крым в октябре 2022 года.

Как выяснили правоохранители, 7 октября 2022 года фигуранты организовали незаконный вывоз учащихся Херсонского профессионального судостроительного лицея. Детей отправляли в так называемые "санатории" во временно оккупированном Крыму, сообщила Служба безопасности Украины.

Как функционировала схема депортации

Маршрут состоял из нескольких этапов: сначала учащихся учебного заведения доставляли автобусами в речной порт Херсона, оттуда катерами перевозили на левобережье, а затем транспортировали в Крым.

Для организации преступления Сальдо привлек бывшего военнослужащего России Виктора Логинова, который на тот момент занимал "должность заместителя директора лицея", и преподавателя Николая Долженко.

Логинов лично вносил фиктивные данные в учетную документацию для маскировки вывоза детей, а Долженко сопровождал воспитанников на протяжении всего маршрута. Преступные действия фигурантов являются прямым нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили всем троим оккупационным деятелям о подозрении в военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору. Поскольку фигуранты скрываются на временно оккупированной территории Украины, продолжаются меры по их привлечению к ответственности.

В другом уголовном производстве по материалам СБУ Сальдо уже заочно осужден к 15 годам лишения свободы.

Установлено, что оккупант способствовал наращиванию вооруженной группировки России на левом берегу Херсонской области.