Незаконно вивозив дітей до Криму: СБУ оголосила підозру Сальдо

Як з'ясували правоохоронці, 7 жовтня 2022 року фігуранти організували незаконне вивезення учнів Херсонського професійного суднобудівного ліцею. Дітей відправляли до так званих "санаторіїв" у тимчасово окупованому Криму, сповістила Служба безпеки України.

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Як функціонувала схема депортації

Маршрут пролягав у кілька етапів: спочатку учнів навчального закладу доправляли автобусами до річкового порту Херсона, звідти катерами перевозили на лівобережжя, а далі транспортували до Криму.

Для організації злочину Сальдо залучив колишнього військовослужбовця Росії Віктора Логінова, який на той момент обіймав "посаду заступника директора ліцею", та викладача Миколу Долженка.

Логінов особисто вносив фіктивні дані до облікової документації для маскування вивезення дітей, а Долженко супроводжував вихованців упродовж усього маршруту. Злочинні дії фігурантів є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили всім трьом окупаційним діячам про підозру у воєнних злочинах, вчинених за попередньою змовою. Оскільки фігуранти переховуються на тимчасово окупованій частині України, тривають заходи для їх притягнення до відповідальності.

В іншому кримінальному провадженні за матеріалами СБУ Сальдо вже заочно засуджено до 15 років позбавлення волі.

Встановлено, що окупант сприяв нарощуванню збройного угруповання Росії на лівобережжі Херсонщини.