СБУ пришла с обысками в известную энергетическую компанию VS Energy

Компания VS Energy одна из самых больших в Украине, но до наложения на нее санкций принадлежала российским олигархам. Служба безопасности наконец-то пришла с обысками в компанию.

Во вторник, 22 ноября, стало известно, что украинские спецслужбы решили обыскать здание, в котором офис компании VS Energy, – об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в СБУ. Важно, что фирма охватывает 10% энергетического рынка Украины.

Читайте также СБУ поймала личного информатора Стрелкова-Гиркина: ему светит 12 лет за решеткой

Компанией владели российские олигархи

Важно, что Служба безопасности пока официально не сообщала об обысках в энергокомпании, однако такой новости следовало ожидать давно. Ее владельцы – российские олигархи Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Украина на них наложила санкции, поэтому имеет полное право проводить обыски.

Это не обычная фирма, а компания, владеющая несколькими облэнерго и занимающая 10% энергетического рынка Украины. Именно эта отрасль сейчас страдает от россиян больше всего,

– отметили СБУ, сообщает 24 канал.



СБУ обыскивает компанию VS Energy / Фото предоставлено для 24 канала

К кому еще "пожаловала" СБУ сегодня

Напомним , утром появилась информация, что украинские силовики пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру Московского патриархата. Силовики намерены проверить, не скрываются ли в помещениях соборов российские диверсионно-разведывательные группы и иностранные граждане.

, утром появилась информация, что украинские силовики пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру Московского патриархата. Силовики намерены проверить, не скрываются ли в помещениях соборов российские диверсионно-разведывательные группы и иностранные граждане. Кроме того, управление Службы безопасности в Ровенской области отметило, что силовики проверяют также Корецкий Свято-Троицкий монастырь и помещение Сарненско-Полесской епархии УПЦ в области. Похоже, наши спецслужбы решили проверить всех попов вражеского патриархата.

Вчера, 21 ноября, нашим спецслужбам удалось задержать боевика, который захватывал здание луганского управления СБУ. Он скрывался от стражей порядка с 2014 года. Он скрывался от стражей порядка с 2014 года, но теперь получит по заслуге за сотрудничество с россиянами.

Как сообщают СМИ, в собственности компании находятся пакеты акций "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житопроизводлэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго".

Достойно внимания – Служба безопасности обыскивает Киево-Печерскую лавру Московского патриархата: смотрите видео