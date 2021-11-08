СБУ открыла более 90 дел в отношении боевиков и изменников в 2021 году
Источник:СБУ
Военная контрразведка Службы безопасности Украины с начала 2021 года открыла более 90 дел в отношении боевиков и других лиц. Их обвиняют в государственной измене, терроризме и участии в незаконных вооруженных формированиях.
Всего по материалам СБУ суд вынес 37 обвинительных приговоров. В частности, из-за разглашения секретных военных сведений.
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Во время проведения многоэтапных операций удалось разоблачить более 20 агентов спецслужб России. В то же время СБУ нейтрализовала 18 боевиков на востоке Украины.
Также правоохранители начали 642 уголовных производства и не допустили приченение экономических убытков государству на 5,4 миллиарда гривен.
Стоит заметить, что "на горячем" задержали и 7 коррупционеров. Также с начала 2021 года контрразведка СБУ обнаружила на востоке Украины 10 схронов. Из незаконного оборота удалось изъять:
- более 100 реактивных противотанковых гранат;
- более 480 боевых ручных гранат;
- почти 70 тысяч патронов различного калибра.
Служба безопасности Украины открыла более 90 производств / Фото СБУ
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