Следил за украинской армией: СБУ поймала агента ГРУ российского генштаба

Контрразведчики СБУ обнаружили и задержали агента главной разведки генерального штаба вооруженных сил России. За деньги он собирал информацию об украинском войске и его обеспечении.

Мужчина временно проживает в одной из областей Украины. Он получал задания от российских спецслужб.

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Как работал разведчик из России

"Сыщик" страны-агрессора периодически приезжал в зону проведения ООС. Так он собирал разведывательную информацию. За эту "работу" он получал денежное вознаграждение.

Российские "кураторы" интересовались данными о:

новейших образцах оружия и военной техники,

местах дислокации,

количестве личного состава подразделений.

Шпиона задержали прямо на горячем во время передачи военных данных представителю спецслужб России по электронной связи.

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Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 258-3 – участие в деятельности террористической организации. По решению суда он взят под стражу.



По решению суда шпиона арестовали

Решается вопрос об объявлении подозрения по части 1 статьи 114 – шпионаж.