СБУ показала эксклюзивные кадры с обмена пленными

Служба безопасности Украины опубликовала эксклюзивное видео встречи украинских защитников, освобожденных из российского плена во время очередного обмена.

О том, что домой удалось вернуть еще 116 защитников, стало известно сегодня, 4 февраля. Среди них – защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы с Бахмутского направления.

Обратите внимание Россия собирает персональные данные военнопленных и их родных: как не попасть в ловушку

В пресс-службе СБУ отметили, что это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца!

– отметили в СБУ.

Возвращение украинских защитников: видео

Главное об очередном обмене пленными

Из плена удалось освободить 87 военнослужащих ВСУ, 8 бойцов теробороны (среди которых одна женщина), 7 нацгвардейцев, 6 представителей Национальной полиции, 5 пограничников, 2 военных моряков, одного представителя ГСЧС.

В свои семьи вернулись 114 военнослужащих рядового и сержантского состава и два офицера. Самому младшему из освобожденных воинов недавно исполнилось 20 лет, а самому старшему – 62 года.

Также во время сегодняшнего обмена удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров – добровольцев – Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью Бегшоу.

А также тело погибшего воина-добровольца – украинца, служившего во Французском иностранном легионе, который после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину – Кулика Евгения Олеговича.