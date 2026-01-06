Глубокий тыл под огнем: дроны СБУ взорвали арсенал ГРАУ и нефтебазу в России
- Дальнобойные дроны СБУ атаковали арсенал ГРАУ в Костромской области и нефтебазу "Геркон Плюс" в Липецкой области, вызвав взрывы и пожары.
- Действия СБУ направлены на уничтожение военных и топливных объектов России, уменьшая ее логистические возможности в войне против Украины.
Дальнобойные дроны СБУ атаковали стратегические объекты в глубоком тылу России. Под ударом оказались арсенал ГРАУ и нефтебаза, что привело к взрывам, пожарам и эвакуации населения.
Объекты были важны для обеспечения России в войне с Украиной. Об этом 24 Каналу сообщили источники в СБУ.
Что известно о пораженных объектах?
Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по двум вражеским объектам в глубоком тылу России.
В Нейском районе Костромской области взрывы прогремели на арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления, где в результате детонации боеприпасов возник масштабный пожар. Местные власти объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.
Кроме того, дроны СБУ поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в Липецкой области, что вызвало интенсивный пожар. Объект обеспечивал топливом сразу три региона России – Тамбовский, Воронежский и Липецкий.
В ведомстве отметили, что в новом году служба продолжает уничтожать военные и топливные объекты России, которые работают на войну против Украины, уменьшая логистические возможности противника.
Какие еще объекты в России недавно поразили украинские военные?
В Пензе, Твери и Ленинградской области ночью 6 января слышали взрывы и видели беспилотники. В частности, сообщалось о "огненных шарах" в небе и возможной атаке на Пензенский подшипниковый завод.
В Ленинградской области и Твери также были зафиксированы взрывы, причем в Твери произошло повреждение здания, вероятно, в результате работы российской РЭБ.
В Липецкой области России после атаки дронами горит завод "Энергия", который производит продукцию для оборонной промышленности. Власти не подтверждают атаку, но осентеры указывают на многочисленные попадания дронов в цеха завода.