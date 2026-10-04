СБУ поразила истребители Су-35 и Су-34 в Республике Адыгея

Украинские беспилотники успешно провели атаку на военный аэродром на территории России, преодолев сотни километров. Целью мощного удара стали современные вражеские истребители и склады с авиационным вооружением.

Как сообщает Служба безопасности Украины, этой ночью дроны Центра спецопераций "Альфа" нанесли удар по аэродрому "Ханская" в Республике Адыгея. Расстояние до вражеской цели составило около 500 километров.

Какие самолеты потеряла Россия

Под прицельный удар попали два ценных боевых самолета оккупантов. Речь идет о многоцелевом истребителе Су-35, экспортная стоимость которого достигает 100 миллионов долларов, и ключевом самолете российской тактической авиации Су-34 стоимостью около 50 миллионов долларов.

Кроме того, беспилотники успешно поразили склад боеприпасов на территории аэродрома.

Оба пораженных самолета являются носителями управляемых авиационных бомб. Именно это вооружение российская армия массово применяет для ударов по линии фронта и мирным украинским городам.

Вражеские удары по украинским городам, гражданской и критической инфраструктуре не останутся без ответа,

– подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что спецназовцы продолжают систематически наносить удары по военным объектам, снижая способность агрессора вести войну.

Как уже сообщалось на нашем сайте, украинские защитники продолжают методично уничтожать вражеский потенциал.

Напомним, украинские защитники продолжают методически уничтожать враждебный потенциал. В частности, они регулярно охотятся с ракетными комплексами врага.

Из-за этого оккупанты вынуждены отводить часть пусковых установок примерно на 200 километров от границы.