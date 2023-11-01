В горсовете Ужгорода обыски: чиновники отдыхали за границей под видом "командировок"

СБУ проводит обыски в городском совете и кабинете мэра Ужгорода Богдана Андреева. Визит касается вопроса причастности к незаконному выезду за границу.

Правоохранители подозревают отдельных должностных лиц городского совета в противоправной деятельности. Причастен ли к этому сам Андреев – неизвестно.

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Обыски в Ужгороде

СМИ сообщили, что СБУ 1 ноября проводит обыски в кабинете мэра Ужгорода Богдана Андреева и Ужгородском горсовете. Сообщается, что правоохранители фиксируют данные о противоправной деятельности отдельных депутатов и госслужащих совета относительно незаконного пересечения государственной границы Украины.

Впоследствии СБУ подтвердила обыски в Ужгородском горсовете и рассказала, что они связаны с отдыхом депутатов за границей под видом командировок.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в админздании Ужгородского городского совета. Правоохранители проверяли обстоятельства выезда за границу местных депутатов,

– говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора уточнили, что обыски проведены в кабинетах городского головы и других должностных лиц, имеющих отношение к оформлению командировок депутатов за границу.

В чем подозревают чиновников

По данным следствия, для выезда за пределы Украины чиновники горсовета вносили ложные сведения в официальные документы о служебных командировках. Для оформления поездки чиновники использовали фиктивные приглашения от аффилированных иностранных организаций. Во время таких "командировок" чиновники выезжали за границу на отдых во время войны.

Для маскировки преступной деятельности фигуранты не регистрировали такую "корреспонденцию", а подписанные письма на заграничные "командировки" не вносили в систему электронного документооборота горсовета.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Обыски в горсовете Ужгороде: фото СБУ и Офис Генпрокурора

Какое наказание грозит виновным

Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Продуктивный день обысков