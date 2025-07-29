Завербовала участника АТО: ФСБ хотела убить командира 108 отдельного батальона "Волки Да Винчи"

СБУ предотвратила заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. Покушение на жизнь военного готовила российская ФСБ.

Для совершения преступления россияне завербовали жителя Днепропетровщины под видом работы на СБУ. Россияне манипулировали его патриотическими убеждениями. Украинец искренне считал, что помогает бороться с врагом и выражал готовность уничтожать его даже ценой собственной жизни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Как россияне завербовали участника АТО?

В СБУ рассказали, что российские спецслужбы начали применять новую тактику – агентурные операции "под чужим флагом". Они выдают себя за сотрудников Службы безопасности и ставят задачи агентам якобы в интересах Украины.

Таким образом на "крючок" оккупантов попал участник АТО из Каменского, который был уверен, что СБУ якобы ему поручила обезвредить корректировщика, который работает на Россию и наводит удары по Киеву.

Представительница российской спецслужбы вышла на связь с мужчиной в одной из соцсетей. Россиянка заявила, что интернет-магазин, где фигурант ранее заказывал медицинские препараты, якобы финансирует вражеские войска.

"Эту вымышленную информацию она использовала для обвинения украинца в "государственной измене" и сообщила о якобы открытом против него уголовном деле", – рассказали в СБУ.

Кроме того, представители ФСБ прислали мужчине поддельную повестку о вызове на допрос в СБУ, а после предложили "сотрудничать" со Службой, пообещав закрыть дело.

Для этого ему прислали анкету о приеме в СБУ и приказали прибыть в Киев. Там он должен был арендовать квартиру в жилом комплексе, где якобы проживал Филимонов, и начать слежку за его авто.

Завербованный посылал куратору фотоотчеты и информацию о передвижении военного.

Впоследствии россияне передали фигуранту координаты тайника на окраине столицы, где был автомат Калашникова, и приказали ликвидировать командира.

СБУ задержали завербованного украинца, когда тот выходил на улицу со снаряженным оружием. Ему сообщено о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.