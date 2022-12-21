СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова, – Малыш

На главу ГУР Кирилла Буданова, а также министра обороны Украины Алексея Резникова пытались покушать. К счастью, СБУ удалось это предотвратить.

Россияне пытаются всеми усилиями одержать победу в Украине. Для этого они стремились даже совершить покушения на Буданова и Резникова. Но им не удалось. Об этом в интервью рассказал генерал-майор СБУ Василий Малюк.

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В Украину уже ехал исполнитель

По словам Малюка, россияне постоянно работают над покушениями. В то же время, он отметил, что деталей раскрывать не будет, ведь они позволяют врагу учиться на своих ошибках.

Работают они не только по мне, но и по многим чиновникам в нашей стране. Относительно недавно готовили покушение на моего побратима Кирилла Буданова и Алексея Резникова,

– отметил он.

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До України вже їхав виконавець

За словами Малюка, росіяни постійно працюють над замахами. Водночас він зазначив, що деталей розкривати не буде, адже вони дозволяють ворогові вчитися на своїх помилках.

Працюють вони не лише по мені, а й по багатьох високопосадовцях в нашій країні. Відносно нещодавно готували замах на мого побратима Кирила Буданова і Олексія Резнікова,

– зазначив він.