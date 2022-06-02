СБУ предотвратила серию кибератак на органы власти и критическую инфраструктуру Украины

С начала полномасштабного вторжения России СБУ нейтрализовала более 270 кибератак. Речь идет о ряде хакерских нападений противника на органы власти, операторов связи и СМИ Украины.

Об этом рассказал представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко в видео, опубликованном 2 июня на официальной странице ведомства в телеграмме. Он отметил, что последние спецоперации СБУ в сфере противодействия врагу в информационном и киберпространстве касались ряда регионов нашего государства.

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Нейтрализация мощной хакерской группировки на Полтавщине

В Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили хакерскую группировку, работавшую в интересах спецслужб России. Злоумышленники планировали осуществить серию мощных кибератак на органы украинской власти и объекты критической инфраструктуры государства.

В состав преступной группы входили 4 хакера , специализировавшихся на осуществлении DDoS-атак. За свою подрывную деятельность они получили деньги из-за запрещенных российских платежных систем, а между собой и с куратором из России коммуникировали благодаря закрытым каналам связи.

Кроме того, в регионе была ликвидирована ботоферма российских спецслужб, которая использовалась для массового распространения пропаганды и дезинформации. Этим занималось почти 7 тысяч фейковых аккаунтов, зарегистрированных на телефонные номера украинских и зарубежных сотовых операторов.

В СБУ рассказали о "свежих" спецоперациях по противодействию врагу в информационном и киберпространстве: смотрите видео

Противодействие врагу в информационном пространстве

В Виннице следователи Службы безопасности завершили досудебное расследование в отношении приспешницы Анатолия Шария , которая поддерживала агрессию России и оправдывала преступления российских оккупантов на территории нашего государства. Дело против нее передано в суд.

, которая поддерживала агрессию России и оправдывала преступления российских оккупантов на территории нашего государства. Дело против нее передано в суд. В Киеве был задержан российский интернет-агент, который призвал к свержению и захвату власти в Украине.

в Украине. В Донецкой области сотрудники СБУ разоблачили антиукраинского блоггера, который агитировал граждан нашего государства помогать врагу.

В Ровенской области, по материалам Службы безопасности, в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшей сотрудницы одного из стратегически важных объектов региона, распространявшего кремлевскую дезинформацию .

. В Черкасской области киберспециалисты СБУ блокировали деятельность трех российских пропагандистов.

Кроме того, правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA предупредила о новой кибератаке на государственные организации нашей страны. Так, хакеры начали распространять электронные письма на ящики работников госучреждений с файлом "изменения оплаты труда с начислениями .docx". Отмечается, что открытие этого документа чревато поражением компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

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