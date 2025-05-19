СБУ предотвратила теракт в Киеве: россияне завербовали подростка: россияне завербовали подростка

Контрразведка СБУ задержала 17-летнего парня, которого российские спецслужбы завербовали для теракта в Киеве. Несовершеннолетний должен был взорвать здание столичного ТЦК и СП.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины. Известно, что парень ранее сотрудничал с россиянами, а подрыв админздания было его новым заданием.

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Парень готовил теракт по заказу российских спецслужб

Благодаря столичным правоохранителям СБУ удалось задержать 17-летнего парня, который мог совершить очередной теракт. Агент российской ФСБ был задержан на опережение, когда он готовил подрыв в здании ТЦК и СП.

Следствие установило, что парень раньше выполнял задачи Кремля и поджигал военные автомобили. Тогда он вышел из-под стражи на домашний арест.

Позже юноша снова написал российскому куратору в мессенджере. Он сообщил, что готов к новым задачам.

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники СБУ "перехватили" информацию: фигурант получил от ФСБ новую задачу – взорвать здание местного ТЦК,

– говорится в сообщении.

От россиян подросток получил координаты схрона с самодельным взрывным устройством, сделанным на основе пластида. Агенты приказали ему подложить взрывчатку под стенами военного объекта. Вражеские спецслужбы должны были дистанционно взорвать ее и своего несовершеннолетнего приспешника.

Парня СБУ смогла задержать в момент, когда тот забрал устройство и пошел в здание ТЦК.

Несовершеннолетнего задержали "на горячем" / Фото СБУ

Сейчас парню доложено о подозрении за подготовку к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Также дополнительно юношу могут судить за государственную измену, совершенное во время военного положения. Его снова посадили под стражу, суд может назначить ему 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее предателя задержали в рядах ВСУ. Российский агент работал в штурмовом полку в Курской области и наводил вражеские удары по позициям. С помощью его телефона оккупанты отслеживали геолокацию. Россияне предупреждали его, чтобы он вышел из зоны поражения и наносили удар.