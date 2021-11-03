Контрразведчики обнаружили на Донбассе агентурную сеть ФСБ России

В Донецкой области контрразведчики СБУ обнаружили и прекратили деятельность членов агентурной сети. Курировала их Федеральная служба безопасности России.

Преступную группировку координировал один из пророссийских боевиков. Мероприятия по пресечению противоправной деятельности осуществлялись под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

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Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили граждане Украины, завербованные на временно оккупированной территории Донбасса,

– сообщили в Службе безопасности.

После этого преступников маршрутировали для разведки военных объектов в районе проведения Операции Объединенных сил с целью совершения на них диверсионных акций.

Одному объявили подозрение

По данным СБУ, один из подозреваемых членов сети задержан. Впоследствии ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

В отношении других решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия,

– добавили правоохранители.

СБУ разоблачила агентов ФСБ: что известно

СБУ задержала шпиона, который передавал информацию об украинском войске и вооружении.

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На Донбассе 13 октября задержан российский боевик , который проводил разведку, прикрываясь якобы разминированием территории. Им оказался гражданин России, подозреваемый в Украине в убийстве в 2010 году.

В Верховной Раде было предложено признать ФСБ и ГРУ России террористическими организациями. Проект постановления появился на сайте парламента. Если инициативу поддержат, то обращение будет направлено в ООН.