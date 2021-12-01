СБУ приняла участие в масштабных учениях силовиков вблизи Беларуси

1 декабря 2021 , 17:24
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Источник:

СБУ

На Волыни возле белорусской границы прошли учения для координации действий на случай попытки мигрантов прорваться на территорию Украины. К тренировкам присоединилась Служба безопасности Украины.

Украинские спецназовцы приняли участие в совместной межведомственной операции "Полесье". Она полностью направлена ​​на отражение возможного нашествия мигрантов.

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Условия обучения были максимально приближены к реальным

К учениям, кроме СБУ, присоединились представители национальной полиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии и исполнительной и местной власти.

По легенде, на территорию Украины прибыла группа диверсантов для дальнейшей помощи мигрантам, которые в то время пытаются прорвать государственную границу. Во время операции стражам порядка удалось обнаружить "диверсантов" и остановить "мигрантов".

Во время учений использовали и технику, в частности беспилотники. Таким образом, разные структуры смогли отработать единый механизм противодействия нашествию мигрантов из Беларуси.

 

Миграционный кризис на границе Беларуси: главное 

  • Миграционный кризис в Беларуси начался 8 ноября, когда несколькотысячная колонна мигрантов отправилась на польскую границу и пыталась попасть на территорию Евросоюза.
  • В ЕС и НАТО уверены, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко использует мигрантов для давления на западные страны. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал кризис "самой большой попыткой дестабилизации Европы со времен Холодной войны".
  • Из-за ситуации на границе Беларуси и Польши о дополнительной охране своих границ начали говорить и в Литве и Украине.
  • Мигранты на польской границе организовали лагерь, который даже посетил Александр Лукашенко. Белорусская пропаганда освещает кризис как провокацию Евросоюза и НАТО.
Автор: Іван Магуряк