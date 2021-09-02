СБУ пришла с обысками в Полтавский городской совет

Работники Службы безопасности Украины 2 сентября проводят обыски в Полтавском городском совете. Причина следственных действий пока неизвестна.

Обыскивают кабинет городского главы Александра Мамая и начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавской общины Николая Шевелева. Об этом рассказала пресс-секретарь СБУ в Полтавской области Инна Усова.

Читайте также СБУ в аэропорту "Ужгород" проведет антитеррористические учения

Усова обозначила позже предоставить информацию, почему в горсовете проходят обыски. В пресс-службе совета пока события не комментируют.

Кстати, местное издание "Полтавщина" пишет о задержании главы фракции "За Будущее" Евгения Диканя.

Обыски СБУ: последние новости

СБУ в августе ликвидировала преступную группировку, которая занималась рэкетом и угрожала харьковским бизнесменам. К группе входили почти 50 человек, а объем прибыли составлял более 1 миллиона гривен ежемесячно. Перед тем у фигурантов провели обыски.

СБУ обыскала ячейку, которую якобы контролировал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива. Следователи нашли там оружие, методички и немалую партию марихуаны.

В июне с обысками пришли к основателям "Партии Шария". Нашли компьютеры, мобильные терминалы, печать "Партии Шария" и банковские карты. В винницкой типографии изъяли листовки антиконституционного характера.

Кстати Полтавский гречкосей: кто такой Александр Мамай