Россия может готовить теракты: в СБУ призвали украинцев проявлять бдительность в День Независимости

В понедельник, 24 августа, Украина будет отмечать День независимости. СБУ подчеркнула, что россияне могут попытаться устроить провокации во время праздника.

Служба безопасности призывает граждан проявлять бдительность. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.

Что говорят в СБУ?

Спецслужбы напомнили, что во время полномасштабной войны Россия может использовать массовые мероприятия для проведения обстрелов, терактов, диверсий и других преступлений. Также страна-агрессор может проводить кибератаки.

В Службе безопасности призвали украинцев быть внимательными и ответственно относиться к безопасности. Они напомнили, что накануне и во время праздничных мероприятий следует соблюдать несколько базовых правил:

не игнорировать воздушную тревогу и заранее определить ближайшее укрытие;

не подходить к подозрительным предметам и не пытаться самостоятельно их проверять или перемещать;

сообщать правоохранителям в случае обнаружения подозрительных лиц или предметов;

не публиковать фото и видео с указанием местоположений военных, объектов критической инфраструктуры, блокпостов, средств ПВО;

не распространять информацию о последствиях обстрелов, работе противовоздушной обороны или движении украинских защитников;

не выполнять просьбу неизвестных лиц (даже если они называют себя правоохранителями), если они говорят сделать подозрительное поручение.

Что спецслужбы говорят о российской вербовке?

Также СБУ призвала граждан обращать внимание на попытки российских спецслужб привлечь украинцев к подготовке терактов и совершению диверсий. Если неизвестные предлагают деньги за поджоги, повреждение имущества, установку неизвестных предметов, сбор информации о военных объектах или другие противоправные действия – не соглашайтесь на такие предложения и немедленно сообщайте об этом СБУ,

– сказали в Службе безопасности.

Отметим, что украинские спецслужбы регулярно рассказывают о том, как разоблачают госпредателей. В четверг, 20 августа, СБУ сообщила о задержке корректировщика российских ударов по Ровенщине. Злоумышленник объезжал территорию на мотоцикле. При этом он фиксировал военные объекты на скрытый видеорегистратор, встроенный в шлем. Собранные координаты потенциальных целей агент передавал оккупантам через мессенджеры, а также предоставил российским кураторам удаленный доступ к собственному смартфону.

Также, в среду, 19 августа, украинская контрразведка задержала в Харьковской области агента российских спецслужб, зарегистрировавшего для врага 27 терминалов Starlink. В обмен на свою работу мужчина просил "эвакуацию" на временно оккупированную территорию Луганской области.