Служба безпеки закликає громадян бути пильними. Про це вони написали у власних соцмережах.

Що кажуть в СБУ?

Спецсужби нагадали, що під час повномасштабної війни Росія може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, терактів, диверсій та інших злочинів. Також країна-агресорка може проводити кібератаки.

Служба безпеки закликає громадян бути пильними та відповідально ставитися до власної безпеки. Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися кількох базових правил,

– закликали працівники спецслужби.