В СБУ прокомментировали российский фейк о "намерении взорвать больницу" в Днепре
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины рассказала о дезинформации России. На этот раз пропагандистское министерство обороны РФ опубликовало "вброс" о якобы заминировании корпуса городской больницы в Днепре.
Мол, СБУ планирует взорвать его в то время как над городом будет пролетать российский самолет.
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На самом деле реагировать на этот бред нет смысла. Такие заявления могут быть объектом клинических исследований узкопрофильных медицинских специалистов,
– отметили в СБУ.
В ведомстве подчеркнули, что все попытки оккупантов переложить на украинских военных ответственность за свои преступления обречены на провал.
Ведь весь мир понимает, кто совершает зверства и убийства мирных жителей в Украине. И то, какая ответственность ждет за это российских захватчиков.
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