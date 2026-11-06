СБУ направила ВАКС письмо с просьбой закрыть заседание по Дуке из-за "возможного теракта", – СМИ

6 ноября СБУ направила письмо в Высший антикоррупционный суд с предупреждением об угрозе теракта во время избрания меры пресечения в отношении генерала Сергея Дуки. Судья частично удовлетворил ходатайство и объявил закрытый режим.

Как сообщили источники издания "Украинская правда", спецслужба направила соответствующее обращение в Высший антикоррупционный суд именно во время выбора меры пресечения в отношении высокопоставленного чиновника.

Что известно о заседании по делу Дуки

Журналистов в сам зал заседаний не пустили, организовав для них видеотрансляцию в отдельном помещении.

По данным Центра противодействия коррупции, защитник подозреваемого также настаивал на ограничении доступа к процессу. Адвокат утверждал, что публичное рассмотрение может нанести вред здоровью подзащитного, а распространенные детективами и СМИ данные о месте проживания фигуранта якобы стали известны спецслужбам страны-агрессора.

Руководитель отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаил Ткач отметил, что сторона обвинения может ходатайствовать для Сергея Дуки о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 миллионов гривен.

Ранее руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов обнародовал резонансные обстоятельства следственных действий. По его словам, во время обыска генерал угрожал правоохранителям пистолетом и разбивал молотком цифровую технику, а бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" пытались вывезти его с места происшествия.

Напомним, 4 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили преступную организацию, которая обеспечивала беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и нелегального бизнеса в обмен на взятки высокопоставленным чиновникам.

Подозрения были предъявлены пятерым лицам, среди которых организатор Андрей Осипов, первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ Сергей Дука и должностные лица полиции.

Днем ранее суд арестовал фигуранта дела Владимира Ценова с залогом в 15 миллионов гривен, который был оперативно внесен, а его сообщника Виталия Рыбалку поместили под стражу без права залога.