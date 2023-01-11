СБУ проверяет правительственный квартал Киева
Источник:Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины проводит проверку территории Печерского района. В частности, в пределах правительственного квартала и на прилегающих территориях.
Мероприятия проводят сегодня, 11 января. Также в проверке СБУ помогают Нацполиция и военная служба правопорядка ВСУ.
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Почему СБУ проверяет правительственный квартал Киева
Как рассказали правоохранители, цель этих мероприятий – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, а также повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.
Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии России, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом.
– отметили в СБУ.
Так, правоохранители сейчас проверяют:
- территории и отдельные помещения с целью выявления запрещенных предметов;
- граждан, находящихся на территории правительственного квартала. В то же время будут усилены режимные мероприятия в Печерском районе.
Проверка СБУ правительственного квартала / фото Служба безопасности Украины
Обратите внимание! Во время мероприятий СБУ возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей.
СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.
СБУ будет проводить в Харькове антитеррористические мероприятия
Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия в Харькове.
Кроме СБУ в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.
Так, целью мер является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры и выявление и задержание возможных диверсионных групп.