Служба безопасности Украины проводит проверку территории Печерского района. В частности, в пределах правительственного квартала и на прилегающих территориях.

Мероприятия проводят сегодня, 11 января. Также в проверке СБУ помогают Нацполиция и военная служба правопорядка ВСУ.

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Почему СБУ проверяет правительственный квартал Киева

Как рассказали правоохранители, цель этих мероприятий – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, а также повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии России, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом.

– отметили в СБУ.

Так, правоохранители сейчас проверяют:

территории и отдельные помещения с целью выявления запрещенных предметов;

граждан, находящихся на территории правительственного квартала. В то же время будут усилены режимные мероприятия в Печерском районе.

Проверка СБУ правительственного квартала / фото Служба безопасности Украины

Обратите внимание! Во время мероприятий СБУ возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей. СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

СБУ будет проводить в Харькове антитеррористические мероприятия

Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия в Харькове.

Кроме СБУ в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.

Так, целью мер является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры и выявление и задержание возможных диверсионных групп.