СБУ проводит масштабные антидиверсионные учения на Донбассе: увлекательное видео

23 августа 2021 , 16:35
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Источник:

фейсбук СБУ

Служба безопасности Украины проводит масштабные антидиверсионные учения на Донбассе. Они происходят в 5 городах, подконтрольных Украине.

Антидиверсионные учения проходят в городах района ООС в Донецкой и Луганской областях. Они продлятся до сентября.

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Детали учений СБУ

Учения проходят в таких городах:

  • Северодонецке,
  • Лисичанске,
  • Мариуполе,
  • Славянске,
  • Краматорске.

Только в течение первой недели во время отработки контрдиверсионных операций проверили более 5 тысяч человек и почти 2,5 тысячи автомобилей.

В рамках этих мероприятий сотрудники СБУ ликвидировали целый арсенал боевиков:

  • 6 ручных противотанковых гранатометов,
  • мину МОН-50,
  • 3 гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, 7 взрывателей,
  • почти 4 тысячи патронов различного калибра.

В учениях, кроме представителей СБУ, принимают участие

  • представители Вооруженных сил Украины,
  • штаба Объединенных сил,
  • Нацгвардии,
  • Нацполиции,
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Масштабные учения СБУ на Донбассе: смотрите видео

Обратите внимание! Недавно в акватории Черного моря происходило противоминные учения "Дайв-2021". В них принимали участие ВМС Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии. Моряки использовали новейшее водолазное снаряжение стран-участниц. Россиянам учения не понравились – они выпустили самолеты 279-го корабельного истребительного авиаполка в Крыму на наземный испытательный тренировочный комплекс.

Текст публикации СБУ:

СБУ проводит масштабные антидиверсионные учения на Донбассе.
Они происходят в пяти городах района ООС: Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.
Учения продлятся до начала сентября.
Только за первую неделю при отработке контрдиверсионных операций было проверено более 5 тыс. человек и почти 2,5 тыс. автомобилей.
В течение этих мероприятий сотрудники СБУ ликвидировали целый арсенал боевиков:

  • шесть ручных противотанковых гранатометов
  • мину МОН-50
  • три гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, семь взрывателей
  • почти четыре тысячи патронов различного калибра

В учениях также приняли участие представители ВСУ, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС.

Автор: Наталія Пристанська