На Киевщине проходят контрразведывательные мероприятия: СБУ обратилась к украинцам

СБУ проводит плановые мероприятия по безопасности в населенных пунктах Бучанского района Киевской области. Ведомство объяснило, что это значит.

В Службе безопасности подчеркнули, что участие в мероприятиях принимают также полицейские и военные из Группировки сил и средств обороны города Киев. Цель этих действий – усиление контрдиверсионной защиты столицы и населенных пунктов, которые непосредственно с ней граничат, передает 24 Канал.

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Что СБУ делают на Киевщине

В СБУ объяснили, что силовики проводят осмотр территории и отдельных помещений для выявления запрещенных к обороту предметов. Также осуществляют проверку граждан, которые находятся на территории проведения мероприятий по безопасности.

Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов, проверка документов граждан и осмотр автомобилей,

– отметили в ведомстве.

Там попросили граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, а также напомнили о необходимости иметь с собой документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

К слову, недавно стало известно, что российского пропагандиста Сергея Михеева заочно приговорен в Украине к 8 годам лишения свободы.