СБУ и ДБР проводят обыски у нардепа Дубинского

СБУ и ДБР проводят обыски у народного депутата Александра Дубинского, который под видом лечения отца уехал на отдых за границу.

По данным следствия, нардеп уехал за пределы государства под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение. При этом отец нардепа уезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно.

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Заметим, что в пресс-службе ведомств не называют имени нардепа, но очевидно, что речь идет именно об Александре Дубинском.

К Дубинскому пожаловали силовики / Фото СБУ

В ДБР отмечают, что правоохранители также расследуют факты подписания народным депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может свидетельствовать об их подделке.

Что инкриминируют Дубинскому

Для выяснения всех этих обстоятельств и предоставления правовой оценки действиям депутата продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 1 статьи 366 (служебный подлог),

часть 3 статьи 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней по предварительному сговору группой лиц).

Внимание! Санкция статей предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Расследование проводят по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора. Досудебное расследование – ДБР, оперативное сопровождение – СБУ.

ДБР и СБУ провели обыски у Дубинского / Фото Офис Генпрокурора

Как Дубинский уехал за границу

Недавно в сети появилась информация, что Дубинский через Минздрав получил разрешение на выезд за границу – якобы для сопровождения лечения отца с онкологией.

При этом разрешение действовало с конца июня по 10 июля, но еще 25 июля нардеп якобы не был в Украине. Фотографии с мужчиной с приметным тату на ноге, как у Дубинского, девушка нардепа публиковала 26 июля из Испании.

Сам Дубинский подтвердил выезд за границу после того, как информация об этом получила огласку.

Дубинский находится под американскими и украинскими санкциями. Обвиняется вместе с подозреваемым в госизмене экс-нардепом Андреем Деркачем во вмешательстве в президентские выборы Соединенных Штатов 2020 года с примечанием, являющимся "частью связанной с Россией сети иностранного влияния".