СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре

Служба безопасности Украины 9 февраля проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Это связано с постановочными акциями протеста.

Об этом сообщают источники 24 Канала. К слову, последний раз массовые акции на территории Лавры проводили в августе 2023 года.

Смотрите также Сауна, паспорта России, угрозы Паши "Мерседеса": СМИ провели расследование об УПЦ МП в Лавре

По нашей информации, Служба безопасности пришла к священнослужителю, который координировал постановочные акции протеста при возвращении имущества Лавры государству.



СБУ проводит обыски в Лавре / Фото предоставлено 24 Каналу