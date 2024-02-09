Про це повідомляють джерела 24 Каналу. До слова, востаннє масові акції на території Лаври проводили у серпні 2023 року.

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За нашою інформацією, Служба безпеки прийшла до священнослужителя, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі.



СБУ проводить обшуки у Лаврі / Фото надане 24 Каналу

Усі деталі щодо обшуків будуть оприлюднені згодом.

Скарбник Лаври намагався незаконно перетнути кордон

Держприкордонслужба затримала 4 чоловіків, переодягнених у ряси, при спробі незаконно перетнути кордон. Затримали ухилянтів біля кордону з Молдовою.

Так, троє порушників були у церковному вбранні, щоправда – двоє "батюшок" виявилися несправжніми. Вони отримали ряси від чинного клірика церкви московського патріархату, який раніше був протоієреєм у казначействі Києво-Печерської Лаври.

На цьому маскарад не скінчився: ділки, які обіцяли перевести лжестарців через кордон, теж виявилися липовими. Вони покатали "новонавернених" човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі. Прогулянка ставком обійшлася "паломникам" у 4000 доларів з кожного. Прикордонникам Ізмаїльського загону довелося пояснити "туристам", що "Україна – не Молдова",

– повідомили у ДПСУ.

На ухилянтів склали протоколи про адмінпорушення за спробу незаконного перетинання держкордону.