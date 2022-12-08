СБУ продолжает обыски в помещениях УПЦ МП: на этот раз – в Житомирской области

Меры безопасности продолжают проводить на объектах УПЦ МП. В этот раз СБУ занимается обысками в Житомирской области.

Как отмечают в СБУ, работу проводят сразу на трех объектах УПЦ МП Житомирской области. Правоохранители продолжают поиски вероятных источников подрывной деятельности российских спецслужб.

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Обыски проводятся совместно с работниками учреждений

Известно, что СБУ приехали с обысками в Коростенский район на территории и в помещение:

Чоповицкого Афонской иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря;

Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии;

Скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.

СБУ проводят обыски в УПЦ МП Житомирской области / Фото СБУ

Там проводят безопасные (контрразведочные) мероприятия. В этот процесс вовлечены также сотрудники Нацполиции и Нацгвардии. Все происходит при непосредственном присутствии представителей церкви.

выявлять и противодействовать подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины.

В СБУ подчеркивают, что эти действия позволят предотвратить использование страной-агрессоркой аффилированных религиозных общин как центра "русского мира". Также они позволят обезопасить население от потенциальных провокаций или террористических актов.

Территории и помещения обыскиваются совместно с представителями религиозных организаций. Правоохранители ищут лиц, которые могли быть причастны к преступной деятельности. Также их интересуют предметы, запрещенные к обращению на территории Украины.

В ведомстве напоминают, что действуют согласно действующему законодательству Украины. Кроме того, правоохранители выполняют поручения от СНБО, ранее опубликовавшего "церковный список" санкций.

Ранее обыски проводились в других областях

Напомним, что аналогичные обыски проводились также 7 декабря. Тогда сотрудники СБУ посетили объекты УПЦ МП в трех областях Украины: Черкасской, Волынской и Херсонской.

Заметим, что ранее на Буковине в епархии УПЦ МП был обнаружен ноутбук с шокирующим содержимым. На нем хранилась детская порнография. Интересно, что данные соответствующих файлов свидетельствуют, что их не скачали из сети. Видео сняли на камеру, а затем перебросили на компьютер.