СБУ проверяет, причастны ли работники "Антонова" к уничтожению легендарной "Мрии"

В рамках уголовного производства работники СБУ проверяют служащих ГП "Антонов", сотрудничали ли они с россиянами. Уже проведен ряд экспертиз, намеренно ли из Гостомеля не вывезли самолеты, в частности "Мрию".

Чиновников "Антонова" проверяют по поводу вероятного сотрудничества с Россией, что могло привести к уничтожению крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия" в начале полномасштабного вторжения. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

К теме Миллиардер Брэнсон заинтересовался возобновлением аэропорта "Антонов" в Гостомеле и новой "Мрии"

О чем рассказали в Офисе генпрокурора

Дело расследуют в Главном следственном управлении СБУ. Следственные действия продолжаются и уже провели ряд экспертиз.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту возможного предоставления должностными лицами "ДП "Антонов" помощи иностранному государству, России или его представителям в проведении взрывной деятельности против Украины, что привело к уничтожению воздушного судна Ан-225 "Мрия" и других во время военной агрессии вооруженных сил Российской Федерации,

– говорится в сообщении.

Также в Офисе Генпрокурора сообщили, что работники Главного следственного управления Нацполиции расследуют дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами ГП "Антонов" своих служебных обязанностей. Ведь во время полномасштабного вторжения служащие не эвакуировали самолет Ан-225 "Мрия", что привело к его уничтожению.

Самолет можно было бы спасти

Напомним, что в начале полномасштабного российского вторжения "Мрия" находилась в Гостомеле. 27 февраля российские оккупанты попали в легенду украинской авиации.

Бывший командир экипажа Ан-225 Дмитрий Антонов считает, что "Мрия" обвиняет в этом бездействие руководства государственного предприятия "Антонов". Он также рассказал, что за день до уничтожения "Мрии", 26 февраля, поступило предложение о его перегоне. Тогда НАТО и NSPA предлагали перебазировать флот в Лейпциг со всем персоналом, экипажем и запчастями. Однако ответа на это предложение так и не последовало.

Известно, что исполняющий полномочия генерального директора ГП "Антонов" Сергей Бычков был отстранен от деятельности на время служебного расследования.

К теме – с миллиардером Брэнсоном обсудили проект новой "Мрии": смотрите видео