Агент российской разведки корректировал удары по Винницкой области

Контрразведка СБУ задержала агента российской разведки. Он корректировал террористические удары страны-оккупантки по Винницкой области.

Пресс-служба СБУ сообщила, что мужчина скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещении Сил обороны на территории Винницкой области. Кроме того, злоумышленник передавал России точные координаты стратегически важных объектов. Речь идет о критической инфраструктуре и сооружениях системы жизнеобеспечения.

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В СБУ рассказали, что именно по наводке этого агента оккупанты собирались осуществить серию ракетных ударов по предприятиям области, генерирующим энергию.

Передачу координат удалось предотвратить

Пресс-служба СБУ подчеркнула, что силовикам удалось задержать агента и предотвратить попытку передачи координат энергообъекта. Задержанный – экс-советский военный. Он уволился из армии в начале 90-х годов. С тех пор жил в Винницкой области.

По оперативным данным, уже тогда он был завербован представителями российской военной разведки, которые после распада СССР перевели его в режим ожидания. В начале полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник российского гру и запросил "помощь" в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины,

– говорится в сообщении.

Предатель согласился сотрудничать с оккупантами и получил от них задачу. Далее он стал скрыто следить за украинскими энергообъектами. Делать их фото и видео. Данные предатель передавал своим кураторам.

Мужчину уже задержали и взяли под стражу. Удалось предотвратить передачу координат оккупантам.

Житель Салтовки сдавал позиции украинской ПВО в Харьковской области

СБУ задержала предателя, который сдавал позиции украинского ПВО в Харьковской области. Мужчина оказался жителем Салтовского жилмассива – этот район один из наиболее пострадавших от действий российских оккупантов в Харькове.

По данным СБУ, после того, как мужчина опубликовал данные об украинской ПВО, ее позиции пять раз прицельно обстреливали.

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