Поджигали авто ВСУ и релейные шкафы: СБУ разоблачила 5 российских агентов, среди них – школьница

СБУ совместно с Нацполицией разоблачила две группы поджигателей, которые действовали по заказу российских спецслужб в Киеве и Харькове. Их целями были объекты критической инфраструктуры Укрзализныци и военные авто мобильных огневых групп.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Какие задания получили агенты от российских кураторов

Правоохранители задержали пятерых российских агентов, которые совершали поджоги в Киеве и Харькове. Самой маленькой фигурантке – всего 15 лет.

Целями врага были энергообъекты Укрзализныци, которые обеспечивают бесперебойное движение военных эшелонов в направлении фронта.

Правоохранители задержали российских агентов в Киеве и Харькове / Фото СБУ

Кроме того, российские кураторы приказали фигурантам уничтожить авто мобильных огневых групп, которые отвечают за защиту воздушного пространства обоих городов.

Для совершения этих преступлений оккупанты завербовали местных жителей, которые искали "легкие заработки" в Телеграмм-каналах.

Что известно о фигурантах дела

В Киеве правоохранители задержали двух переселенцев из Часового Яра в возрасте 19 и 21 года. Они поселились в столице после начала полномасштабного вторжения.

Через некоторое время они получили заказ от России на уничтожение пикапов мобильных огневых групп Сил обороны.

Фигуранты были задержаны "по горячим следам", когда они подожгли два служебных авто украинских защитников.

В то же время еще трое злоумышленников были разоблачены в Харькове. Ими оказались два студента железнодорожного колледжа и их 15-летняя знакомая школьница. Известно, что они подожгли 24 релейных шкафа сигнальных установок на линиях железнодорожного сообщения прифронтового региона.

Следующей задачей фигурантов было совершение серии диверсий в Виннице. Но правоохранители сорвали враждебные намерения и задержали всех трех злоумышленников,

– добавили правоохранители.

Задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения;

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас продолжаются расследования, чтобы привлечь к ответственности несовершеннолетних фигурантов.